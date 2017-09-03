'Sivas Kongresi'nde hakim olan ruh en büyük gücümüzdür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, Sivas Kongresi'nin, aziz milletin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan, tarihi bir dönemeç olduğunu belirtti.

Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı, milletin bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi'nin, istiklal mücadelesinin en önemli aşamalarından birini teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, TBMM'nin açılışında, milli mücadelenin bütün aşamalarında etkili olan Sivas Kongresi'nde oluşan milli irade, Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."