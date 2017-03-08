'Sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu söyledim'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " (Alman mevkidaşı Gabriel ile görüşmesinde) Son 1 yılda Almanya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu ve Türk toplumunun da çok etkilendiğini, esasen Almanya'nın entegrasyon politikalarıyla da çeliştiğini söyledim." dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik sistematik bir şekilde karalama kampanyası, Cumhurbaşkanımızın adeta bir nefret unsuru haline getirilmesi ve topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin serbestçe faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları açık bir şekilde bu sabah gündeme getirdik." diye konuştu.