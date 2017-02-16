  • 16 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Şırnak'taki saldırının faili terörist tutuklandı

Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve yakalanan terörist tutuklandı.

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Şırnaktaki saldırının faili terörist tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terörist tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cizre'de 26 Ağustos 2016 günü terör örgütü PKK tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firari iken gerçekleştirilen operasyonla yakalanan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist, sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 26 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıda 11 polis şehit olmuş, 78 kişi yaralanmıştı. 

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