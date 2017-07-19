  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi.

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Şırnakta yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap-Şırnak karayolu Pınarbaşı Mahallesi'nde rutin yol kontrolünü yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından iki ayrı noktaya tuzaklanmış el yapımı patlayıcı belirledi.

Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcılar, bomba imha ekiplerince kontrollü infilak ettirildi.

Patlayıcıların imhasının ardından yol trafiğe açıldı.

Teröristlerin yakalanması için de bölgede operasyon başlatıldı.

Etiketler: şırnak, PKK, patlayıcı, el yapımı patlayıcı
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