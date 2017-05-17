Şırnak'ta terör örgütüne ağır darbe vuruldu

Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda, terör örgütünce kullanılan 5 sığınak ve mağara ile çok sayıda mühimmat imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığınca, 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk operasyonu, Bestler-Dereler ve Siirt Herekol bölgelerinde devam ediyor.

Bu kapsamda, Kelaspi tepede icra edilen operasyonda bulunan 2 bin uçaksavar, bin bixi, 20 havan, 20 roketatar mühimmatı ve 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile 5 sığınak ve mağara imha edildi.

Öte yandan Hakkari Yüksekova'nın İkiyaka dağlarında, 3 metreye yaklaşan karla kaplı bölgede yürütülen Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonunda ise bir mağarada, 3 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 20 adet 60 mm havan, 8 adet RPG 7 mühimmatı, 8 adet RPG 7 sevk fişeği, 60 mm havan ve çatal ayağı, 2 bin adet AK-47 fişeği, 800 PKMS makinalı tüfek fişeği, yarım çuval Doçka fişeği, 36 el bombası, 50 adet AK-47 şarjörü, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 bidon TNT, 300 metre kablo, üç jeneratör, bir hilti ve 6 adet ucu, 13 akü, 3 regülatör, bir LCD televizyon, 2 DVD oynatıcı, 200 civarı kitap, bir fırın, 20 karton sigara, 4 gaz lambası, fotoğraf makinesi ile çok miktarda kıyafet ve gıda malzemesi ele geçirildi.