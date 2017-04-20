  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Şırnak'ta terör örgütüne ağır darbe

Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında terör örgütüne yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.

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Şırnakta terör örgütüne ağır darbe

Şırnak'ın Bestler Dereler kırsalında terör örgütüne yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Bestler Dereler kırsalında operasyonların sürdüğü belirtildi.

Buna göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bu sabah saat 05.30'da Bestler Dereler kırsalında mağarada yeri tespit edilen 5 teröristten 3'ü daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 16'ya çıktı.

Bestler Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda keşif ve gözetleme sonucu tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu, dün, hava kuvvetlerinin ateşiyle etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda kaçan 2 teröristin kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmesiyle bu sayı 13'e yükselmişti.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedilirken, bölgede operasyona halen devam edildiği kaydedildi.

Etiketler: şırnak, Bestler Dereler, terör örgütü
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