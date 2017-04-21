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Şırnak'ta şehitler için tören

Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, şehit düşen Piyade Üsteğmen Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Kayalı'nın cenazesi memleketlerine uğurlandı.

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Şırnakta şehitler için tören

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı için tören düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Törenin ardından şehit Kaya'nın cenazesi Hatay'a, Kayalı'nın naaşı Gaziantep'e gönderildi.

Törene Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Etiketler: şırnak, tören, şehitler, PKK
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