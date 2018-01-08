Şırnak'ta bazı bölgeler 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülecek operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliği için Şırnak’ın Gabar ve Cudi Dağı ile Bestler Dereler sınırları içerisinde koordinatları belirlenen bölgelerin 8- 22 Ocak tarihlerinde 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Valilik, bölgedeki yasa dışı unsurlara gerçekleştirilecek operasyonlarda vatandaşların zarar görmemesi için geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere gidilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA