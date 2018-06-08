Şırnak’ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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