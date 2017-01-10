Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Uludere ilçesi Düğündağı-Beyaztepe Karaçalı üs bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Uludere ilçesi Düğündağı-Beyaztepe Karaçalı üs bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.