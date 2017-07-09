  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Şırnak ve Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Hakkari'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi, daha önce öldürülen 3 teröristin cesedi bulundu.

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Şırnak ve Hakkaride 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Hakkari'deki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karakola sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu bir terörist öldürüldü. Bölgede yapılan aramada, üç kalaşnikof piyade tüfeği, iki RPG-7 roketatar ve beş RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Yine Yüksekova'da icra edilen arazi aramasında daha önce etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi bulundu. Arazi araması sırasında iki kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar ve iki telsiz de ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonlarda tespit edilen bir mağara içerisinde 12 kilogram TNT, 5 kilogram amonyum nitrat, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 büyük tüp, 230 kilogram gıda maddesi ile muhtelif malzeme bulundu.

Güvenlik güçlerince Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki arazi aramasında iki sığınak içerisinde bir el bombası, iki tüp ile çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki aramalarda gizlenmiş bir çuval içerisinde iki tüp ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonlarda ele geçirilen 510 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Etiketler: şırnak, Hakkari, terör operasyonu
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