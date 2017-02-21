'Sırıtarak konuşma, burası mahkeme'

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanı 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler , sanıkların yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ile evli Suat Adıyaman, belediyeye engelli kadrosundan memur olarak atandığını söyledi.

Belediyede uzun yıllar çalıştığını ve kendisine "Gülen'in damadı" denildiğini anlatan Adıyaman, şöyle konuştu:

"Gülen'in damadı' diye bir havam yoktu. Gülen'in popüler olduğu zamanlarda bile bunun havasını atmadım. Çoğu kimse 'çocuğumun okul işi var' diye yardım istiyordu. Sohbetten tanıdığım 3-5 kişi dışında kimseyi tanımam. Akrabalık bağımdan dolayı yargılanıyorum. Tüm yapının bağlantılarını biliyormuşum gibi davranılıyor."

Adıyaman, eşi ile 2006 yılında Erzurum'da görücü usulü ile evlendiğini belirterek, "Eşim, amcası Fetullah Gülen'i bir kere görmüş. O da Türkiye'de iken evlerine taziyeye gelmiş. Onun dışında birlikte bir fotoğrafı bile yok. Risale-i Nur sohbetlerine gittim ve gazete aboneliğimi de 17-25 Aralık'tan sonra iptal ettirdim." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, sanığı sürekli uyardı

Adıyaman, soylarının Oğuz Türklerine dayandığını, anne tarafından dedesinin Sarıkamış gazisi olduğunu anlatması üzerine Mahkeme Başkanı Kadir Gezici, hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapmasını, gereksiz konulara girmemesini istedi.

İddialar dışındaki konularda konuşmasını sürdüren Adıyaman, "15 Temmuz günü Bursa plakalı araçla misafirlerimiz geldi. Ev sıcak olduğu için camları açtık. Misafirlerin 3, bizim de 2 çocuk olunca gürültü oluyordu. Üst komşum kiracıydı. Ben evi kredi çekerek aldım." şeklinde konuşmasını sürdürdüğü sırada Mahkeme Başkanı Gezici, savunma hakkını kısıtlamadığını ancak süreyi gereksiz yere uzattığı yönünde sanığı ikaz etti.

Sanık Adıyaman'ın jest ve mimiklerini de abartılı bulan Mahkeme Başkanı Gezici, "el kol hareketlerine dikkat et" diyerek uyardı. Adıyaman, savunmasını yaptığı sırada gülümseyince, Gezici, "Sırıtarak konuşma, burası mahkeme" dedi.

"O bunu söylemiş, diğeri şöyle demiş... Bırak bunları"

Tüm uyarılara rağmen hakkındaki iddiaların dışında yaşadıklarını anlatması üzerine Başkan Gezici, "Suat, uzatma, toparlayacağım diyorsun anlattıklarını yeniden söylüyorsun. Arkanda daha o kadar kişi var. Sürekli diyaloglardan bahsediyorsun, iddialara ilişkin cevaplarını dinleyelim. 'O bunu söylemiş, diğeri şöyle demiş' bırak bunları. Seninle alakası olmayan konularda bile uzatıyorsun." diye uyarması salonda bulunan avukatlar ile bazı sanık yakınlarını güldürdü.