Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye Balkanlar'daki en güçlü ülkedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardındın ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Türkiye'de karşılandığı gibi başka hiçbir ülkede karşılanmadığını ve bunun için Erdoğan'a teşekkür ettiğini" belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye, Balkanlar'daki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli.https://t.co/3pY8FXcsxZ pic.twitter.com/vWPO0IkMfF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mayıs 2018

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Sırbistan'ın hiçbir zaman demokratik bir şekilde seçilenlere karşı eylemleri tasvip etmediğini dile getiren Vucic şöyle konuştu:

"Dolayısıyla o hain darbe gecesinde Türkiye'nin demokrasisine saldırıldığı zaman biz açık bir şekilde karşı çıktık, açık bir şekilde kınadık. Hem uluslararası hukukun hem NATO üyesi her ülkenin hukuk düzenine saygı duyuyoruz. Biz bugün de meclisi ziyaret ettiğimizde oraya saldırıldığına inanamadık. 15 Temmuz gecesinde şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz her zaman şunu diyoruz: Kesinlikle kendi geleceğini belirleyen insanlardan yana olacağız."

Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca bu sene 1 milyar 300 milyon dolar ticaret hacmini yakalamayı amaçladıklarını kaydetti. Türk yatırımcıların Sırbistan'ın birçok küçük şehrinde iş yaptığını ve bu yerlerin iyi bir geleceğe doğru gittiğini söyleyen Vucic, tarım ve hayvancılık konusunda da iki ülke arasında çalışmalar yapılacağını belirtti.

Diğer yandan Vucic, Belgrad ve Saraybosna arasındaki yol çalışmalarının hem Sırplar hem de Boşnaklar için çok önemli olduğuna işaret etti.

"Türk Akımı projesi için tebrik ediyorum." diyen Vucic, "Ukrayna ile gaz bağlantısı kesilirse biz daha bağlantılı olacağız. Her alanda çalışacağız. Sadece ekonomik değil, toplumsal, spor ve diğer alanlarda da." diye ekledi.

Sırbistan ve Türkiye'nin önemli eski basketbolcuları Hidayet Türkoğlu ve Mirsad Türkcan'ın da aralarında bulunduğunu hatırlatan Vucic, iki spor adamına teşekkürlerini iletti.

Sırbistan'a en çok yabancı turistin Türkiye'den geldiğine dikkati çeken Vucic, 2018 yılındaki ülke arasında turist sayısını da artırmayı istediklerini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye Balkanlar'da sağladığı güvenlik ve barış için de teşekkür etti.

Türkiye'nin yatırımları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir güvence alınıp alınmadığına ve Belgrad-Saraybosna otoyolunun modeli hakkındaki bir soruya ise Vucic, "Erdoğan yatırımcıları Sırbistan'a yatırım için davet etti. O söylediği zaman bu çok net, çok temiz bir sinyaldir. Bu Sırbistan halkı için dostluk sinyalidir. Biz Türk yatırımcılarla ilgileniyoruz." cevabını verdi.

Vucic, "Türklerin işlerini titiz yaptıklarını ve gerçekten çalışkan insanlar olduklarını" söyledi.

"Türkiye, Balkanlar'daki en büyük güç"

Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin Balkanlar'daki barışa ne kadar katkı sağlayacağına ilişkin bir soruyu ise Vucic, "Türkiye, Balkanlar'daki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli." diye yanıtladı.

Sırbistan'ın küçük ancak Balkanlar'daki en büyük ülke olarak, Türkiye, Rusya, ABD, Çin ve AB'nin ne düşündüğüne önem verdiğini vurgulayan Vucic, "Türkiye Balkanlar'da ve bu bizim için çok önemli. İnsanlar Türkiye'nin etkisini, özellikle diğer ülkelerde sadece siyasi değil, yatırım alanında görmüyorsa benim burada fazla söylemem gereken bir şey yoktur. Dolayısıyla özellikle Türkiye ile ilişkilerimiz, ortaklık, barış ve güvenliği sağlamak için çok önemli." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelede özellikle istihbarat boyutunda Türkiye ile iş birliğinin söz konusu olup olmadığına dair bir soruya da Vucic, "Güvenlik birimlerimizin koordinasyonundan sorumlu olan İçişleri Bakanımız Nebojsa Stefanovic de burada. Ve ilgili Türk makamlarla görüştü. İş birliğimiz devam edecek. Biz demokratik yollarla seçilmiş isimleri desteklemeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA