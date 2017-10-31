  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sınırlardaki 'plaka tanıma sistemi'ne bugün geçiliyor

Sınırlardaki 'plaka tanıma sistemi'ne bugün geçiliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin kısa süre önce müjdesini verdiği plaka tanıma sistemi hayata geçiyor.

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Sınırlardaki plaka tanıma sistemine bugün geçiliyor

Uygulamayla kara sınır kapılarındaki geçişlerde bekleme süresinin kısaltılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın sistemiyle entegre çalışacak plaka tanıma uygulamasıyla ihbarlı araçların takibi daha da kolaylaşacak.

Uygulama ilk planda 17 sınır kapısında başlıyor. Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli'de ise inşaat çalışmaları biter bitmez sistem devreye alınacak.

Plaka Tanıma Sistemi, kaçakçılıkla mücadelede güvenlik kuvvetlerine destek olacak.

Sistemin bir özelliği de, Kril ve Arap harflerine de uyumlu olması...

Bu sayede, Türkiye'de trafik cezası alan yabancı plakalı araçların tahsilatı sınır kapılarında yapılabilecek.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sınır kapılarında plaka tanıma sistemi, plaka tanıma sistemi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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