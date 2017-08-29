Sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyareti

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki birliklere moral ziyaretinde bulundu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırındaki Türkiye-Gürcistan sınırının sıfır noktasındaki karakolları ziyaret eden Vali Bilmez, ilgililerden bilgi aldı, nöbetteki askerlerle sohbet etti.

Bilmez, Kurtkale ve Kenarbel bölüklerine bağlı karakolları ziyaret ettiğini belirterek, askerlerin aşkla görevlerinin başında olduğuna şahitlik ettiğini dile getirdi.

Mahallinde alınan tedbirleri gözlemlediklerini vurgulayan Bilmez, "Askerlerin sınırda moralli nöbet tuttuğuna şahit olduk, görevlerini aşkla şevkle yaptıklarına şahit olduk." dedi.

Birlikteki askerlerle tek tek ilgilenen Bilmez, sınır güvenliği hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bilmez, askerlere sınırdaki görevlerinden dolayı teşekkür etti.