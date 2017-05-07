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Sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.

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Sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "Günlük Faaliyetler" başlığı altında sınır güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre dün, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin ve aynı yöntemle Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye girmek isteyen 12 kaçak yakalanırken, müdahale sırasında bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4, Türkiye'den Bulgaristan'a kaçak girmeye çalışan 10 kişi de gözaltına alındı.

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, sınır güvenliği, kaçak, kaçak geçişler, kaçak sigara
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