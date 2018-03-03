Sınırı geçen 2 Yunan askerinin soruşturması genişletildi

Askeri yasak bölgede yakalanan 2 Yunan asker, gözaltında alındıkları jandarma komutanlığında çelişkili ifadeler verdi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerler, savcılıkta da farklı beyanlarda bulundu. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, askerlerin çelişkili beyanları nedeniyle genişletildi.

Cep telefonu ile görüntü çektikleri de belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 3 cep telefonu incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Sınırda yakalandılar

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA