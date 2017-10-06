  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.615
    EURO 4.231
  • BIST 103790.85
    ALTIN 147.433
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sınırda yakalanan kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

Sınırda yakalanan kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

Bulgaristan sınırı yakınında yakalanan kişi, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sınırda yakalanan kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

Bulgaristan sınırı yakınında yakalanan kişi, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın alanda yurt dışına kaçış hazırlığındaki bir kişiyi tespit etti.

Yakalanan şüphelinin, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Fırat Aksu (37) olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Etiketler: Bulgaristan sınırı, PKK, Kapıkule Sınır Kapısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER