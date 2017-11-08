'Sınır ticareti düzenlemesinde sona gelindi'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Tüfenkci, özellikle güney ve güneydoğuda sınır ticaretinin gelişmesi için Ekonomi Bakanlığı ile yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Çok kısa zamanda insanlarımızın orada karşı ülkeyle sınır ticareti yapacakları, bunu normal yollardan yapacakları sınır ticareti düzenlemesini sizlerle paylaşmış olacağız. Hazırlıklar son aşamaya geldi. Sınır illerimizde fabrikadan çok sınır ticareti daha çok gelir getirici ve önemli. İstiyoruz ki yasal bir boyutta ticaret yapılsın, ne insanlar kaçakçılık yaparken ölsün veya öldürülsün ne de terör örgütlerine haraç versin. Normal şekilde bu ticaret yapılsın." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı ihracat rakamlarındaki farka da açıklık getiren Tüfenkci, TİM kayıtlarında altın ihracatının bulunmadığını, bu nedenle bakanlığın ihracat rakamlarının daha fazla çıktığını bildirdi.

Tüfenkci, yeni hal düzenlemesiyle, Avrupa'daki gibi meyve ve sebze yanında, balık, tavuk, çiçek gibi ürünlerin de satıldığı hal komplekslerinin oluşturulacağını, bu hallerde soğuk hava, tasnif ve ambalajlama ünitelerinin bulunacağını anlattı. Ülkedeki 175 halden 100'ünün normal hal vasfını taşımadığını, bu noktaların toplama merkezi olacağını bildiren Tüfenkci, meyve ve sebzenin ambalajlanması için destek de sağlayacaklarını dile getirdi.

Ekim sonu itibarıyla 192 bin 423 esnafın yeni dükkan açtığını, 78 bin 520 esnafın da terkinde bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, "Bunların bir kısmı kendi iradesiyle kapattı, emekli oldu. Bir kısmı esnaflıktan tüccarlığa geçtiği için kapattı, bir kısmı sanayici olduğu için, bir kısmı da gerçekten yürütemediği için kapattı. Üç esnaf dükkan açtıysa, bir esnaf şu veya bu nedenle kapatmış görünüyor. Dolayısıyla öyle dramatik bir senaryo yok." ifadelerini kullandı.

"Yıl sonunu yüzde 6'ya yakın büyümeyle tamamlamış olacağız"

Tüfenkci, Türkiye'nin, ortaya atılan iddialara karşın 2017'ye güçlü şekilde girdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası, IMF veya diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının 2017 Türkiye büyüme tahminleri 2,5-3’tü, 4 diyen bile yoktu. Demiştik ki revize edecekler. Şimdi de diyorum, 2018 büyümelerini de o kuruluşlar revize edecekler. 2017'nin 4. çeyreğinde dramatik düşüş olmayacak. Yıl sonunu yüzde 5,5'in üzerinde yüzde 6'ya yakın büyümeyle tamamlamış olacağız. Aldığımız tedbirler, faizsiz krediler, vergi ötelemelerimiz insanlara umut verdi. Şimdi de 2018'de yeni tedbirlemiz olacak. Tedbirleri hükümet olarak açıklamak lazım. Benim açıklamam doğru olmaz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) olan borçları yapılandırarak ödeme imkanı sağladık. Bu imkandan yaklaşık 80 bin esnaf yararlandı. Esnaf üzerinde başka yükler var. Bunlar üzerinde de çalışılması lazım. Sicil affından da bayağı esnafımız yararlandı ama bazı bankalar engel çıkarttılar. Biz de onlar şikayet edildiğinde elimizdeki argümanlarla üzerine gittik. Bazılarını halledebildik."

Kaynak: AA