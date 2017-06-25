  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Sınır kapılarındaki tır kuyrukları uzadı

Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden geçmek üzere sınıra gelen tır sürücüleri, komşu ülkenin yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle uzun tır kuyruklarında beklemek zorunda kalıyor.

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Sınır kapılarındaki tır kuyrukları uzadı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan iki sınır kapısında da kuyruklar artmaya devam ediyor.

Hafta içi başlayan tır kuyrukları nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruğa takılmak istemeyen çok sayıda tır şoförü, direksiyonunu Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kırdı.

İhracat tırlarının yoğun çıkış talebine Bulgaristan gümrüklerinin yanıt verememesi nedeniyle Türk tarafında uzun kuyruklar oluştu.

Sürücüler, Kapıkule'de 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 15 kilometreye kadar uzayan kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Hava sıcaklığının 35 derece olarak ölçüldüğü kentte sürücüler sıcak nedeniyle zorluk yaşıyor.

Kuyruğun, yeni eklenecek tırlarla bayram süresince daha da artması bekleniyor.

Etiketler: sınır kapıları, tır kuyrukları
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