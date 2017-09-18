Sınır kapılarındaki "gurbet" trafiği bitti

Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki küçük araç yoğunluğu sona erdi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye yolculuklarıyla temmuz ayı başında artan geliş trafiği, ağustos ayı ortalarına doğru ise gidiş trafiğine dönüşmüştü.

İzinlerinin bitmesi sonrası Türklerin yaşadıkları ülkelere büyük ölçüde dönmeleri nedeniyle Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında trafik yoğunluğu yok denecek kadar azaldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 1 Temmuz-10 Eylül verilerine göre, 474 bin 430 araçla 1 milyon 644 bin 167 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, bu dönemde 472 bin 249 araçla 1 milyon 669 bin 410 kişi çıkış yaptı.

Toplam giriş-çıkışların yarısı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı.

Şu anda tüm sınır kapılarında trafik akıcı olarak gözlemleniyor. İki hafta öncesine kadar Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'ın da yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle saatlerce çıkış işlemi için bekleyen bir araç, şimdi Kapıkule Sınır Kapısı'nı 5 dakikadan daha az bir sürede geçebiliyor.