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Sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

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Sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında tır kuyrukları oluştu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de ise 6 kilometreye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360, Hamzabeyli'de ise 240 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Etiketler: Bulgaristan, sınır kapıları, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları
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