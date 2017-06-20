  • 20 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.535
    EURO 3.944
  • BIST 99509.9
    ALTIN 141.573
Buradasınız : » » Sınır kapılarında bayram yoğunluğu devam ediyor

Sınır kapılarında bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümünün, geçen haftadan bu yana sınır kapısından ülkelerine geçişleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde, sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan merkezde kayıt yaptırdıktan sonra Öncüpınar Gümrük sahasındaki Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeli Naife Murat, iç savaştan kaçarak 4 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, annesini, babasını ve kardeşlerini çok özlediği için bayramı Suriye'de geçirmek istediğini belirterek, ''Türk halkı bize her türlü desteği verdi. Bugün de ülkemize giderek bayramı sevdiklerimizle geçirmemizi sağlıyorlar. Allah Türk devletinden razı olsun" diye konuştu.

Mehmet Zaza da Türkiye'de geçirdiği 4 yıl aradan sonra ilk defa ülkesine döneceğini, başta annesi olmak üzere uzun zamandır göremediği yakınlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Gümrük yetkilileri, geçişlerin serbest olmasıyla birlikte bu bir hafta 31 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını kaydetti. 

Etiketler: ramazan bayramı, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, sınır kapısında bayram yoğunluğu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER