Sınır kapılarında bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümünün, geçen haftadan bu yana sınır kapısından ülkelerine geçişleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde, sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan merkezde kayıt yaptırdıktan sonra Öncüpınar Gümrük sahasındaki Suriye plakalı otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeli Naife Murat, iç savaştan kaçarak 4 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, annesini, babasını ve kardeşlerini çok özlediği için bayramı Suriye'de geçirmek istediğini belirterek, ''Türk halkı bize her türlü desteği verdi. Bugün de ülkemize giderek bayramı sevdiklerimizle geçirmemizi sağlıyorlar. Allah Türk devletinden razı olsun" diye konuştu.

Mehmet Zaza da Türkiye'de geçirdiği 4 yıl aradan sonra ilk defa ülkesine döneceğini, başta annesi olmak üzere uzun zamandır göremediği yakınlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Gümrük yetkilileri, geçişlerin serbest olmasıyla birlikte bu bir hafta 31 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını kaydetti.