Sınır kapılarında 5 kilometrelik araç kuyruğu

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında, yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türk vatandaşlarının oluşturduğu yoğun trafik devam ediyor.

Bölgede dün sabahtan itibaren artan yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları Kapıkule'de 5, Hamzabeyli'de 4, Pazarkule'de 3 kilometreye kadar ulaştı. İpsala Sınır Kapısı'nda da yoğunluk zaman zaman sürüyor.

Polis ekipleri ise küçük araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor.

Almanya'ya dönüşe geçen Kenan Aksakal, kuyrukta beklemenin kendilerini yorduğunu söyledi.

Sınırdan geçmek için saatlerdir beklediklerini belirten Aksakal, "Aşağı yukarı her iki yılda bir gelip gidiyorum ama bu sene Türkiye'ye gelişlerde yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun uçak biletlerinin pahalı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Yine Almanya'ya dönüş yolunda olan Murat Şahin de her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını ifade etti. Kuyrukta beklerken uyku, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını giderememe sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Şahin, "Geçen yıl çocuklarımla gelmiştim. Onlar bu yıl kuyruk sorunu nedeniyle gelmediler." diye konuştu.

Sınır kapılarındaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.