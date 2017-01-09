Sınır hattındaki vatandaşların 'güvenlik duvarı' memnuniyeti

Suriye'nin kuzeyinde bir yandan terör örgütü DEAŞ bir yandan da PYD/PKK ile mücadelesini kararlılıkla devam ettiren Türkiye, bir taraftan da sınır hattındaki güvenlik önlemlerini hızla artırıyor.

Bu kapsamda, 911 kilometrelik Suriye sınırında beton bloklardan oluşan duvar örme işlemleri tamamlanmaya çalışılıyor.

Sınır hattındaki 14 ayrı bölgede süren ve nisanda bitirilmesi planlanan duvar çalışmalarının Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'teki önemli bir kısmı tamamlandı. Ayn-el Arap (Kobani) ve Cerablus sınırındaki çalışmalar bitme aşamasına geldi.

"Güvenlik duvarı", 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ile ABD-Meksika sınırındaki 3 bin 500 kilometrelik duvarın ardından "dünyanın en uzun üçüncü duvarı" olma özelliği taşıyacak.

"Vatandaş memnun"

Suriye'de 5 yıl önce ateşlenen top mermisinin Akçakale'ye düşmesi sonucu eşini ve kız kardeşini kaybeden İsmail Özer, duvarın örülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmayı yapanlara teşekkür eden Özer, "Suriye'den gelen menfur saldırı sonucu eşimi ve kız kardeşimi kaybettim. Bu duvarların örülmesi daha büyük acıların yaşanmaması ve kendimizi güvende hissetmemiz için hayırlı bir çalışmadır." dedi.

Sınıra sıfır noktadaki Hürriyet Mahallesi'nin Muhtarı Hadi Asrak da Suriye'deki iç savaş nedeniyle zaman zaman bölgede sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye tarafındaki vatandaşların ister istemez yaşanan savaştan etkilendiğini anlatan Asrak, "Sınırda yaşadığımız birçok üzücü olaylar oldu, bombalar atıldı, silah seslerinden dolayı evlerimizin camlarının kırıldığı, çocuklarımızın psikolojisinin bozulduğu bir dönem yaşadık. Şimdi görüyoruz ki sınıra duvar çekiliyor. Bu bize güven veriyor. Biz Türk bayrağı altında yaşamanın gücünü burada hissediyoruz." diye konuştu.

Sınır hattına 100 metre mesafede evi bulunan Aziz Dal, Suriye'deki savaşın Akçakale'deki halkı huzursuz ettiğini dile getirdi.

Duvar sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini aktaran Dal, "Patlayan bombalar, şarapnel parçaları, atılan mermiler evlerimizin camlarına duvarına isabet ederdi. Ondan dolayı ailemizin ve çocuklarımızın psikolojileri çok bozuldu. Allah devletimize zeval vermesin. Son dönemde sınıra örülen duvar dolayısıyla daha güvende olduğumuzu düşünüyoruz, şimdi daha eminde olduğumuzu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir memleketin rahat edebilmesi için sınırından emin olması gerekiyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Suriye sınırının güvenliğinin kent açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Duvar ile halkın rahat bir nefes aldığını vurgulayan Çiftçi, şunları belirtti:

"Duvar burada sınır hattımıza çok katkı verecek. Duvarın yan tarafında da yollar yapılacak. Diğer kontrol sistemleri, kamera ve diğer görüntüler devreye girecek. Bir memleketin rahat edebilmesi için sınırından emin olması gerekiyor. Bu konuda önemli adımlar atıldı. Bizim Şanlıurfa'da halkımızın talebi de bu yöndeydi. Hükümetimizin atmış olduğu bu adımı destekliyoruz. Bu anlamda devletimize teşekkür borçluyuz. İnşallah hızlı bir şekilde duvar nisan ayı gibi tamamen bitecek ve çok hızlı bir şekilde güvenliğimizi sağlayacaktır."

"Güvenlik üst seviyede olacak"

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan da Suriye'deki terör örgütlerinin özellikle Türkiye sınırına yakın yerleşim birimlerinde yoğunlaştığını aktardı.

Türkiye'nin kendi güvenliği için bölgeye duvar ördüğünü hatırlatan Ayhan, Suriye ile 911 kilometrelik sınır olduğunu anımsatarak, "Sınırın yüzde 60 veya 70'inde şu an terör örgütleri var. Kendi güvenliğimizi sağlamak için duvar örüyoruz. Akçakale'nin 100 kilometre sınırı var. Birçok noktada duvar örüldü, bir bölümünün de alt yapısı da yapıldı. Yine güvenli yol yapılıyor. En kısa sürede örme işlemleri bitecek. Duvar sayesinde güvenliğimizin en üst seviyede olacağını düşünüyorum." dedi.

Ayhan, duvarın Suriye'den Türkiye'ye sokulmaya çalışılan patlayıcıların geçişini de engelleyeceğini sözlerine ekledi. AA