Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek ve silahların etki alanını daraltmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı bölgesinde başlatılan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tamamlanmak üzere.

Kilis sınır hattında devam eden çalışmalar kapsamında, yerleştirilen 3 metre genişliğinde 4 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, aynı zamanda bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına da olanak sağlayacak.

Bölgeye kurulan 8 metre yüksekliğinde zırhlı kulelere yerleştirilen akıllı silahlar ve otomatik anons sistemiyle de yasa dışı geçişler engellenecek. Yapılması planlanan otomatik anons sistemiyle birinci derece askeri yasak bölgeye giren kişiler İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak uyarılacak.

Sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla 911 kilometrelik alanda başlatılan modüler duvar örme ve akıllı kule çalışmaları hızlandırıldı.

Güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında bölgedeki güvenlik güçlerinin de önlemlerini artırdığı Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG tarafından bir süre önce asılan Rus ve Suriye bayrakları halen yerinde duruyor. Silahlı kişilerce nöbet tutulan bölgede aynı zamanda üzerinde radar cihazı olduğu öğrenilen bir araç da bulunuyor.

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar sınır birliklerine konuşlandırılmaya devam ediyor.

Yetkililer, modüler duvar ve akıllı kule çalışmaların bu ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Suruç ve Akçakale ilçesinde de sınır hattında güvenlik önlemleri çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl yapımına başlanan modüler duvar, kule inşa ve yol çalışmaları kapsamında yaklaşık 300 kilometrelik sınır hattı tamamlanma aşamasında.

Ceylanpınar ilçesinde 80 kilometrelik alanda 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde modüller duvar çalışmaları ile kule çalışmaları devam ederken, belirli bölgelere ise yaklaşık 8 metre yüksekliğinde akıllı kule inşa ediliyor. Söz konusu kulelerde, makineli silahlar, termal kamera ve anons sistemi bulunuyor.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bir süre önce ABD bayrağının asıldığı Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin karşısında bulunan Akçakale'de de 85 kilometrelik alanda aynı doğrultuda çalışmalar sürüyor. Yine sınır hattında askeri araçların devriye ve kontrollerinin daha rahat yapılması için başlatılan yol çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor.

Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinin karşısında bulunan Suruç ile Birecik ilçesinde de modüler duvar çalışmaları sürüyor.