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Sınır hattına kurşun geçirmez siper örülüyor

Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örülüyor.

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Sınır hattına kurşun geçirmez siper örülüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlip gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örülüyor.

İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de sürdü. Sınır hattındaki askeri iş makinelerinin gün boyunca mevzi kazdıkları görüldü.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a getirilen obüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu dikkati çekti. Sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri örüldü.

Öte yandan, çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu 10 araçlık konvoy, ilçeye varmalarının ardından Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Genelkurmay Başkanlığınca, Astana süreci kapsamında İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlip ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edildi.

Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlip'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırıldı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlandı.

Etiketler: tsk, suriye, sınır, idlib, hatay, çatışmasızlık bölgesi
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