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Buradasınız : » » Sınır hattına beton bloklarla güvenlik ağı örülüyor

Sınır hattına beton bloklarla güvenlik ağı örülüyor

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde beton duvar örme çalışması sürüyor.

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Sınır hattına beton bloklarla güvenlik ağı örülüyor
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Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında bulunan Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattında geçen ay iş makineleriyle başlatılan zemin hazırlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton blokların örülmesine başlandı.

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Çalışmaların sürdüğü sınır bölgesinde güvenlik güçlerince önlem alındığı görüldü.

Kaçakçılık ve yasa dışı geçiş girişimlerin yaşandığı sınır hattı boyunca her biri 2 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde seyyar bloklar yerleştiriliyor. AA

Etiketler: suriye sınırı, sınıra güvenlik duvarı, şanlıurfa, rakka
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