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Buradasınız : » » Sınır hattına askeri sevkiyat gece boyu sürdü

Sınır hattına askeri sevkiyat gece boyu sürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tanklar, Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

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Sınır hattına askeri sevkiyat gece boyu sürdü

TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Reyhanlı, kırıkhan, hatay, hassa, askeri sevkiyat
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