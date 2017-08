Resmi ziyaret kapsamında Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin önde gelen basının editörlerinin sorularını cevapladı.

Yıldırım, "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor." dedi.

"ASEAN ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Bu kapsamda, Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği’nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğuna değinen Yıldırım, şunları ifade etti:

"ASEAN örgütü ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. ASEAN 600 milyon kişilik nüfusun potansiyelini temsil ediyor. Bununla birlikte 10 ülkeyi bir araya getirecek olursanız dünyanın en büyük 6. ekonomisinden bahsediyor hale gelirsiniz toplamda. Çok yakın zamanda 5 Ağustos’ta Türkiye, ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olarak resmi anlamda tanındı. ASEAN üye devletlerine bu kararı almalarından dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Singapur bu konuda öncü rol oynadı ve büyük katkı sağladı."

DEAŞ bölge için tehdit

Başbakan Yıldırım, DEAŞ'ın bölgede faaliyetlerini genişletmeyi planladığını bildiklerini, Türkiye’nin bu konuda deneyim ve mücadele noktasında gücünü paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Yıldırım’ın ziyareti, Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin günümüze kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın iç hukuk onay sürecinin tamamlandığı döneme denk gelmesi açısından önem taşıyor.

Başbakan Yıldırım, Singapur Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Singapur'daki resmi ziyareti kapsamında, Istana Sarayı'nda resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Yam ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başbakan Yıldırım'a Singapur'da orkide sürprizi

Başbakan Yıldırım, Singapur'da dünyaca ünlü Botanik Bahçesi içinde bulunan Ulusal Orkide Bahçesi'ni gezdi. Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan orkide türüne, Yıldırım'ın ismi verildi.

Resmi programını sürdüren Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ikinci gününün ilk programında, beraberindeki bakanlarla Singapur Botanik Bahçesi'ne geldi.

Dünyanın en nadide çiçeklerinin bulunduğu bahçeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Ulusal Orkide Bahçesi'ni ziyaret etti.

Bahçede yetiştirilen ve dünyada benzeri bulunmayan orkide türüne, Başbakan Yıldırım'ın ismi verildi.

Çiçekle ilgili Ulusal Orkide Bahçesi Müdürü Dr. Kwik Tan'dan bilgi alan Yıldırım, orkidenin bulunduğu saksıya isim çubuğunu yerleştirdi.

Yeni ismi "Dendrobium Binali Yıldırım" olan orkide türünün sertifikası Başbakana takdim edildi.

Uzak Doğulu turistlerden yoğun ilgi

Başbakan Yıldırım'a, ziyaret sırasında turistler de yoğun ilgi gösterdi. Uzak Doğulu turistlerle fotoğraf çektiren Yıldırım'ın "Rabia" işareti yapması üzerine onlar da "Rabia" işaretiyle kendisine karşılık verdi.

"Her güzellik bir arada olmuyor"

Singapur'un yeşil bir ülke olduğunun dile getirilmesi üzerine Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Her güzellik bir arada olmuyor. Yeşillik var, rutubet yok. Bizde de rutubet az, yeşillik de var. Hepsi var bizde. Allah'a şükür memleketimiz her yönden zengin. Bu ülkenin benim en fazla dikkatimi çeken yönü, burada Hristiyanlar, Müslümanlar, Hindular, Budistler var, her dinden var ama aralarında hiçbir anlaşmazlık, husumet yok. Bu, esasında güzel bir örnek. Barış içinde birbirlerinin inançlarına, düşüncelerine saygı göstererek yaşama azmini gösteriyorlar."