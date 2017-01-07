'Sincar'ın terörden temizlenmesi için gereken yapılacak'

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkanlık ettikleri Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Başbakanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın, Türkiye'nin kardeşi ve komşusu olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "İstiyoruz ki bu süreç terörle mücadele konusunda birlikte çalıştığımız ve topraklarımıza, vatandaşlarımıza terörün zarar vermeyeceği güzel günlerin birlikte gerçekleştirilmesini sağlasın. Son zamanlarda liderliğinizde DEAŞ terör örgütüne karşı yaptığınız mücadele ve operasyonlarda önemli başarılar sağladınız. Bunu görüyoruz ve takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Aynı zamanda bizim de DEAŞ'la mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Özellikle Suriye'de var olan otorite boşluğundan kaynaklanan DEAŞ kaynaklı teröre karşı çok ciddi bir mücadele başlattık ve bunda da önemli sonuçlar aldık. Aynı şekilde bizim yıllardır devam eden PKK terör örgütüne karşı mücadelemizde de bilhassa kırsalda çok önemli mesafeler aldık. Tabii sizin geçtiğimiz günlerde, 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber ve birlikte neleri yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor."

"Irak'ın egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime rıza göstermeyiz"

Irak'ın egemenliğinin Türkiye için önemine işaret eden Yıldırım, "Irak'ın egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir. Bunun bilinmesini isteriz. Bundan sonraki bütün enerjimizi, bütün gücümüzü Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik olarak, karşılıklı yatırım olarak geliştirilmesine harcamaya ve her iki ülkenin refah ve kalkınması şeklinde çalışmaya hazırız. Gerek yeni gümrük kapıları açılması gerek yeni yatırımların karşılıklı olarak hayata geçirilmesi... Eğitim alanında bugün bir işbirliği anlaşması imzalayacağız. Bu ve buna benzer ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz."

Görüşmelerde Başika meselesini de konuştuklarını ifade eden Yıldırım, "Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur ve görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız. Bunu da ifade etmek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Bundan böyle en kısa zamanda sizi de Türkiye'de ağırlamak isteriz."

"Sincar terörden temizlenecek"

Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, bu konuyu İbadi ile etraflıca konuştuklarını aktardı. Yıldırım, "Başika'nın nasıl başladığını, hangi hizmetler gördüğünü anlattım. Malum DEAŞ'la mücadelede oradaki unsurlarımız da önemli bir vazife ifa ettiler. Ninova bölgesindeki milisler, DEAŞ’a karşı mücadele etmesi için eğitildiler hatta oradaki varlığımız bizatihi DEAŞ’la kendisi de mücadele etti. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. Burada hiçbir tereddüt yok. Tamamen barış sağlanınca, bu konuda Irak hükümetinin hassasiyetini de biliyoruz, burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak, bu kadar açık ve net." değerlendirmesinde bulundu.

"Hem Irak yönetiminden hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin olumlu açıklamalar gelmişti. Bu çerçevede Sincar konusu gündeme geldi mi, Sincar’ın ikinci bir Kandil olmaması için ilerleyen süreçte ne yönde adımlar atılacak?" sorusu üzerine Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, PKK’nın Sincar’dan çekilmesi gerektiğini kuvvetli bir şekilde ifade ettiğini hatırlattı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan'ın da açıkladığı gibi Peşmerge ve Irak merkezi güçlerince, Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusundaki Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli iş birliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini de sürdüreceğiz."