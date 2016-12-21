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Sınavsız geçiş hakkı kalktı yerine ek puan geldi

Meslek lisesi mezunlarının, ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde, aldıkları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı 0,06 olarak belirlendi.

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Sınavsız geçiş hakkı kalktı yerine ek puan geldi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), sınavsız geçişin kaldırıldığı meslek lisesi mezunlarının, üniversitelerin aynı alandaki ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde, merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı 0,06 olarak belirlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 9 Aralık 2016 tarihli, 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 0,06 olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

Öte yandan, YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınavsız geçişin kaldırılmasına ilişkin, "Uzun yıllardır, meslek liselerinden sınavsız geçişin, niteliği öldürdüğüne dair eleştiriler vardı ve bunlar uzmanlara raporlandırılıyordu. Son olarak yakın bir dönemde Üniversitelerarası Kurul tarafından da sınavsız geçişin kaldırılmasına yönelik YÖK'e bir rapor sunuldu. Bu, aslında meslek yüksekokullarına yönelik bütünüyle iyileştirme çabasının bir parçası." değerlendirmesini yapmıştı.AA

Etiketler: ön lisans, Meslek lisesi mezunları, ek puan
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