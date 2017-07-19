  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sinan Oğan'ın itirazı kesin olarak reddedildi

Sinan Oğan'ın itirazı kesin olarak reddedildi

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sinan Oğan'ın Milliyetçi Haraket Partisinden (MHP) kesin olarak çıkarılmasına ilişkin disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davayı reddetti.

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Sinan Oğanın itirazı kesin olarak reddedildi

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sinan Oğan'ın Milliyetçi Haraket Partisinden (MHP) kesin olarak çıkarılmasına ilişkin disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davayı reddetti.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, 10 Mart 2017'de, parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar vermiş, Oğan disiplin cezasının iptali istemiyle dava açmıştı.

Davaya bakan Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

MHP'nin avukatı Yücel Bulut, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, açılan iptal davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi.

Bulut, "Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda adı geçenin Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgisi ve irtibatı son bulmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün de kararın hukuka uygun olmadığını savunarak, ihraç kararının iptali için yeterli sebeplerin bulunduğunu iddia etti.

Ergün, bu nedenle, ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

Etiketler: Sinan Oğan, Milliyetçi Hareket Partisi, İptal Davası, ret kararı
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