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Şimşek'ten Sputnik'in haberine yanıt

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Davos'taki bir panelde "Türkiye artık Esed'siz bir anlaşmada ısrar edemez" şeklinde bir ifade kullanmadığı belirtildi.

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Şimşekten Sputnikin haberine yanıt

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in makamından yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in 47. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği Davos'ta "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldığı hatırlatıldı.

Şimşek'in söz konusu panelde Suriye meselesine ilişkin bir soru üzerine verdiği cevabın çok net olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak, Suriye'deki trajedinin müsebbibinin Esed olduğunu, Esed'in içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, ABD’nin üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak Başbakan Yardımcımızın 'Türkiye artık Esed’siz bir anlaşmada ısrar edemez' dediği yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Şimşek’in hiçbir şekilde haberde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber Ajansının kendi yorumudur."

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos panel, açıklama
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