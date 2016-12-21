ÅžimÅŸek'ten anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet SÌ§imsÌ§ek, Fintech Ä°stanbul ve Bizz Consulting tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Fintech Forum'16'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, fintech ekosisteminin oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Son dÃ¶nemde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalardan bahseden ÅžimÅŸek, fintech ile ilgili, ekosistemin bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

"Yeni modelde Meclis fonksiyonu itibariyle daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale gelecek"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, siyasi istikrar konusunun saÄŸlam bir ÅŸekilde teminat altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

"Burada korkularÄ±nÄ±z olabilir, ama ÅŸunu net olarak sÃ¶ylÃ¼yorum; TÃ¼rkiye'nin, siyasi istikrarÄ± teminat altÄ±na alacak bir Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin arifesinde olmasÄ± sizi korkutmasÄ±n." diyen ÅžimÅŸek, TÃ¼rkiye'de Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile yÃ¶netimde istikrarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun bir reform olduÄŸunu dile getirdi.

ÅžimÅŸek, milletin desteÄŸini alan bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kendi ekibini serbest bir ÅŸekilde oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ve 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na programÄ±nÄ± uygulayabileceÄŸini, bunun Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.

Burada bir anlamda koalisyon riskini sÄ±fÄ±rlayan bir model olmasÄ± hasebiyle bile tek baÅŸÄ±na bunun TÃ¼rkiye iÃ§in bir kazanÄ±m olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÅžimÅŸek, yeni modelde Meclis'in fonksiyonu itibariyle daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale geleceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Mehmet ÅžimÅŸek, Ã§Ã¼nkÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yasa teklifinde bulunamayacaÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ grubu varsa bunu yapabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, "AslÄ±nda mevcut sistemden, yÃ¶netimde istikrar boyutu ile daha ileri gidebileceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Temsilde adalet meselesine de deÄŸinen ÅžimÅŸek, yÃ¼zde 10 olan barajÄ±n da yumuÅŸatÄ±labileceÄŸini ya da kaldÄ±rÄ±labileceÄŸini bildirdi.

"Son yÄ±llarda TÃ¼rkiye, bÃ¼yÃ¼k stres testlerinden geÃ§ti"

Mehmet ÅžimÅŸek, yapÄ±sal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã§ok kritik olduÄŸunu, TÃ¼rkiye'nin Ã§ok ciddi yapÄ±sal sorunlarÄ±nÄ± aslÄ±nda 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

O dÃ¶nem TÃ¼rkiye'nin imkansÄ±z gibi gÃ¶rÃ¼nen birÃ§ok konuda inanÄ±lmaz mesafe katettiÄŸini belirten ÅžimÅŸek, "Ã‡ok deÄŸil 14-15 yÄ±l Ã¶ncesinden bahsediyoruz. O zamanlar enflasyonu tek haneye indirmek bir hayaldi. Enflasyonu tek haneye indirme hayali gerÃ§ekleÅŸti, bu kurumsal reform ve doÄŸru uygulamalar sayesinde." dedi.

ÅžimÅŸek, o dÃ¶nemde kamu maliyesi ve borÃ§ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi meselesinin en can alÄ±cÄ± noktalar olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

O dÃ¶nemde devletin 1970'li yÄ±llarÄ±n sonunda olduÄŸu gibi iflas eder diye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ÅžimÅŸek, ama bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin bu endiÅŸeleri tamamen ortadan kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n kamunun brÃ¼t borÃ§ stokunun milli gelire oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 27,5 olduÄŸunu, son yÄ±llarda bÃ¼tÃ§ede denge saÄŸlanarak fazla verildiÄŸini dile getirdi.

ÅžimÅŸek, bunun Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± olduÄŸunu, bazÄ± Ã¼lkelerin bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki bazÄ± Ã¼lkeler, Avrupa'dan aldÄ±klarÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k desteklere raÄŸmen, o faiz dÄ±ÅŸÄ± fazlayÄ± saÄŸlayÄ±p, borcu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir patikaya oturtamadÄ±lar ama TÃ¼rkiye bunu baÅŸardÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k stres testlerinden geÃ§tiÄŸini anlatan ÅžimÅŸek, sistemin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde konumunu koruduÄŸunun, bÃ¼yÃ¼k direnÃ§ gÃ¶sterdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"Bir miktar odaklanmak, bir miktar da zaman gerekiyor"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, TÃ¼rkiye'nin katma deÄŸer zincirinde yukarÄ± Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸarabileceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok sorunu Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama Ã§Ã¶zebileceÄŸi birÃ§ok sorununun bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n hepsinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu belirten ÅžimÅŸek, "Bir miktar odaklanmak, bir miktar da zaman gerekiyor." dedi.

ÅžimÅŸek, reform yapmanÄ±n zor olduÄŸunu ama imkansÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bir an Ã¶nce Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin aradan Ã§Ä±kmasÄ±, hemen akabinde de diÄŸer reformlarÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan ÅžimÅŸek, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir yÄ±l olduÄŸunu, ona raÄŸmen birÃ§ok reform yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, yapÄ±lan reformlarÄ± anlattÄ±.

ÅžimÅŸek, istihdamÄ± artÄ±rmanÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "Ä°stihdamÄ± nasÄ±l artÄ±racaÄŸÄ±z? Tabi ki daha hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yerek. Ama bazen hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mek de yetmiyor. Sizin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±nda da reform yapmanÄ±z gerekiyor. Ä°ÅŸte iÅŸ gÃ¼cÃ¼ reformunun neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ± mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.