Şimşek, Washington'da dünya ekonomisinin önde gelen isimleriyle buluştu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Washington’da dünya ekonomisinin önde gelen isimleri ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankasının Yıllık Toplantıları kapsamındaki Washington temaslarını sürdürüyor.

IMF'de finansal teknoloji üzerine yapılan seminere katılan Şimşek, ayrıca küresel yatırım yönetim şirketi PIMCO’nun Başkan Yardımcısı Lupin Rahman ve kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Şimşek, gün içerisinde ABD Ticaret Odasında düzenlenecek bir etkinlikte konuşacak ve Amerikalı iş adamlarıyla buluşacak.

Temaslarına yarın da devam edecek Şimşek, ikili görüşmelerinin yanı sıra JP Morgan Chase Yatırımcı Semineri'ne ve G20 oturumlarına katılacak.