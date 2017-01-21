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Buradasınız : » » 'Şimdi milletim nihai kararı verecek'

'Şimdi milletim nihai kararı verecek'

Erdoğan, "Ne yaptınız ki diyenlere parlamento güzel bir cevap verdi. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek, Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır." dedi.

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Şimdi milletim nihai kararı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Tüm yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımının büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, "Raylı sistemle boğaz geçişi konusunda Marmaray'ın ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki hattı da devreye almak suretiyle iki alternatifli bir imkanı oluşturmuş oluyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacak"

Erdoğan, "Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi, ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerden şimdiden bir ricada bulunuyorum; bu referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü bizim Rabiamız var. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyleyse durmak yok, yola devam."

"Attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Teşkilatına yönelik saldırıya değinen Erdoğan, "Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu iyi bilsinler ki kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk." dedi.

Erdoğan, "Onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiyeyiz." diye konuştu.

 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, pendik, cumhurbaşkanlığı sistemi
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