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Silopi/Habur bölgesindeki tatbikat 36. gününde

TSK tarafından başlatılan Silopi/Habur bölgesindeki tatbikat 36. gününde devam ediyor.

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Silopi/Habur bölgesindeki tatbikat 36. gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut'un emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat alanında zırhlı araçlar manevra yaptı, askerlere eğitim verildi.

TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçilmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Silopi/Habur bölgesindeki tatbikat, Habur Sınır Kapısı
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