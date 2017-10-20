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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat bölgesinde askerler tank ve zırhlı araçların bakımlarını yaparken, çevrede askeri timler devriye attı.

İş makinelerince çevre düzenlenme ve mevzi kazma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi-Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, bu aşamanın bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat
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