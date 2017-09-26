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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dokuzuncu gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat dokuzuncu gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, dokuzuncu gününe girdi.

TSK tarafından yürütülen tatbikatın üçüncü safhası, Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla başladı.

Tatbikat, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek yürütülüyor.

Geçici karargah merkezinden ellerinde Irak ve Türk bayraklarıyla çıkan Iraklı ve Türk askerler, mevzilerdeki zırhlı araçlarla tatbikat alanına geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına bugün başlanacağı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Habur Sınır Kapısı, tatbikat
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