  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.778
    EURO 4.465
  • BIST 108080.24
    ALTIN 155.171
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

TSK tarafından üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat sürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikatta, zırhlı araçlar manevra yaptı, yeni mevziler kazıldı, alanda yeni düzenlemeler yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER