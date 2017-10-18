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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat alanının yaklaşık 300 metre ilerisinde tatbikat gereği düşman birliklerine ait mevziler ele geçirildi, tanklar manevra yaptı.

Askerler daha sonra tatbikat alanına geri döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi-Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, bu aşamasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti. 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, şırnak, Silopi, Habur Sınır Kapısı
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