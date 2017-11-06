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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 50. gününde

TSK tarafından Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla yürütülen tatbikat, 50. gününde devam ediyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 50. gününde

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan tır parkının karşısındaki alanda 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut'un emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat kapsamında tanklar alanda manevra yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: tatbikat, şırnak, Silopi, Habur Sınır Kapısı
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