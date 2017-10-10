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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 23. gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 23. gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla devam ediyor.

Zırhlı araçların yer almadığı eğitimde, Irak ve Türk askerleri, mevzi ele geçirme, sızma ve düşman ateşinden korunma eğitimleri gerçekleştirdi.

Tatbikatın ardından askerler, birliklere döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı ve bu aşamanın bölgeye gelen Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Habur Sınır Kapısı
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