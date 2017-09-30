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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 13. gününde

TSK, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 13. gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, 13. gününe girdi.

Alanına zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, yol kenarına tuzaklanan patlayıcının imhası için tatbikat yaptı. Tatbikatta, yaralanan bir askerin zırhlı ambulans ile olay yerinden tahliyesi canlandırıldı.

Türk ve Iraklı askerler, patlayıcıyı imha ettikten sonra araçlarla geri döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği belirtilmişti.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı
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