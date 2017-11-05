Şile’de batan gemiyi arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.

TCG ALEMDAR adlı arama kurtarma gemisi tarafından yürütülen çalışmalar, daha önce 3 cansız bedene ulaşılan noktada yoğunlaştı.

Mürettebat yakınlarının üzüntülü bekleyişi sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Şile Limanı'na giderek ailelerle görüştü.

Külünk, özel teçhizatlı dalgıçların günün 6 saatini denizin 88 metre dibinde arama kurtarma faaliyetiyle geçirdiğini ifade etti.

Şile Liman Başkanının verdiği bilgi ve kamera görüntülerinden hareketle "son kat" diye tabir edilen yani mürettebatın istirahat ettiği alanda plaka çökmesi olduğunu dile getiren Külünk, şunları kaydetti:

"Şimdi iğneyle kuyu kazar gibi dikkatle bulunacak alanı tespit ediyorlar. Oradan evlatlarımızı kardeşlerimizi, dışarı almak için devletimiz, kaymakamımız, liman başkanımız burada, askerimiz orada bütün heyecanıyla büyük bir gayretin içerisindeler. Görevliler, kamera görüntülerinden, plakadaki çökmenin olduğu yere ‘nereden girebiliriz’i tespit etmeye çalışıyorlar. Nerede bir boşluk varsa oradan girip almanın peşindeler. Onun için bugün de hava iyi yarın da havanın iyi olacağını söylediler. Belki bugün keşif yapacaklar belki dalacaklar, onlar daha iyi bilir. Biz onlara güveniyoruz, siz de güvenin. Şundan emin olun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu konudaki en ileri teknolojiyle donatılmış gemisi burada. Sabırla bekleyelim, devlete güvenin. Ama bir şey istirham ediyorum sizden Kaymakam Bey'in, Liman Başkanımızın söylediği cümlelerin dışındaki cümlelere itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA