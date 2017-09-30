Silahlı saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Lice'de, üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Hakkari'de güvenlik güçlerince düzenlenen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, 620 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif gereç ele geçirildi. Bölücü terör örgütü iş birlikçisi bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bombalı saldırıda kullanılmak için hazırlanan ikiz plakalı bir araç kontrollü infilak ettirildi.

Şırnak'ta gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde, 100 kilogram patlayıcı madde kullanılarak hazırlanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı imha edildi.

Dicle'de PKK'nın 7 sığınağı imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlere ait 4 doğal mağara ve 3 geçici barınma alanı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dicle ilçesinin kuzeyindeki dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgedeki yerleşim yerlerinde geçici olarak barınan, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, silah ve malzemelerinin ele geçirilmesi, bölgedeki teröristlere finansal destek sağlayan veya yardım eden kişilerin ev ve eklentilerinde adli arama yapılması amacıyla 27 Eylül saat 20.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-61 Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan-2 Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

Operasyon kapsamında alınan arama kararlarına istinaden terör örgütü PKK işbirlikçisi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, Dicle ilçesi Görüse Dağı bölgesine araçla intikal edilmesine engel olmak için ilgili makamlardan alınan onayla, bölgede yaşayan vatandaşların günlük faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 8 ayrı karayolu güzergahı üzerinde hendek açıldı.

İlçenin Kırkpınar, Taşağıl ve Kurşunlu köyleri ile Teke mezrası sınırları içerisinde yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait 4 doğal mağara ve 3 geçici barınma alanı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 jelikan bidon içerisinde kalaşnikof piyade tüfeği, iki av tüfeği, 4 el bombası, 6 anti tank RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, çeşitli çaplarda 620 uzun namlulu silah mühimmatı, 9 şarjör, 8 elektrikli fünye, 50 gram TNT olduğu değerlendirilen toz, 3 boş piknik tüpü, kütüklük, iki el dürbünü, bin 500 metre elektrik kablosu, şemsiye, terörist kıyafeti, kulaklık, iki sırt çantası, el çantası, palaska, haki renkli kazak, iki gömlek, 3 çift mekap ayakkabı, iki çift spor ayakkabı, 4 silikon çubuk, 3 koli bandı, 10 pil, 4'lü pil bloğu, bir litre mazot, iki kadın pantolonu, 6 kadın iç çamaşırı, 10 enjektör iğne, serum, makyaj malzemeleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen delil niteliğindeki silah, mühimmat ve malzemeler savcılığın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.