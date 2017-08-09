  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Silahlı saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Silahlı saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Muş'ta askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Muş'un Şenyayla bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla, belirlenen bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekat sonrasında yapılan arama tarama çalışmalarında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Altı terörist teslim oldu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ise dün güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi aramasında, 9 ayrı sığınakta 2 el yapımı patlayıcı, 120 Dragunov keskin nişancı tüfek fişeği, bir silah dürbünü, bir el bombası, bir el telsizi, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ayrıca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Etiketler: Muş, terör operasyonları, hava harekatı, Genelkurmay Başkanlığı
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