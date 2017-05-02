Silahlı İHA ile 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre dün, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda tespit edilen beş mağarada arama yapıldı.

Mağaralardaki aramalarda, bir biksi makineli tüfek, bir 60 mm havan, bir 40 mm bombaatar, üç av tüfeği, 24 adet 60 mm havan mühimmatı, 200 Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 86 biksi makineli tüfek fişeği, 271 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, iki jeneratör, bir araç plakası ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 17 tüp ele geçirildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde devam eden operasyonda bir sığınakta yapılan aramada, az miktarda tıbbi malzeme, yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki tüp bulundu.

Mardin'in Midyat ile Diyarbakır'ın Hazro ilçelerinde tespit edilen dört el yapımı patlayıcı ile Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından daha önce gasbedilen patlayıcı madde yüklü bir araç imha edildi.

38 el bombası bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tespit edilen bir sığınakta, toprağa gömülü bidon içerisinde 38 el bombası, bir telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış altı tüp, üç akü, 13 pil bloğu, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile muhtelif ilaç ele geçirildi.

Muş merkezde yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta ise çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile muhtelif ilaç bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist, silahlı insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildi.