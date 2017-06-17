  • 17 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Silahlı İHA ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker ağır yaralandı.

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Silahlı İHA ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker ağır yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytu Dağı bölgesine operasyon düzenledi.

Silahlı insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerce araziye döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ise 2 asker ağır yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde mühimmatlarıyla birlikte RPG-7 roket atar, Biksi makineli tüfek ile çok sayıda kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, PKK, Genelkurmay Başkanlığı, hava harekatı, silahlı insansız hava araçları
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